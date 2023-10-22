جلسة الجهاز المعاون تكشف كواليس مهمة فى خماسية الزمالك أمام سموحة

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن بعض الكواليس المهمة في الفوز على سموحة بـ5 أهداف مقابل هدف واحد، أمس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

نصيحة الجهاز

وأكد المصدر أن الجهاز المعاون للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اجتمع معه قبل مباراة سموحة ووجه له بعض النصائح المهمة، وشددوا عليه بضرورة اللعب بطريقة الفريق العادية بدون وضع أي خطة جديدة.

وأكد الجهاز المعاون للمدرب أن أي نتيجة سلبية ستؤدي لرحيل الجهاز الفني بالكامل عن الفريق، وأن الأفضل اللعب بالشكل المعتاد حتى لا يتعرضوا لأي انتقادات.

موافقة أوسوريو

واستجاب أوسوريو في نهاية الأمر لنصيحة الجهاز المعاون، وقرر اللعب بالطريقة العادية ووضع كل لاعب في مركزه دون وضع أي تغييرات جديدة على الفريق.

واعتمد أوسوريو على وضع كل لاعب في مركزه خلال مباراة أمس دون أي تغييرات مفاجئة في التشكيل.

تصريحات المدرب

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام سموحة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "عندما تكون الكرة معنا نلعب بشكل جيد، ونجحنا في سحب المنافس لعمق الملعب، ونجحنا في اللعب على الأطراف".

وتابع قائلا: "محمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا نجحا في السيطرة على الكرة في المباراة، وعندما ندافع يكون لهما دور بخلق زيادة عدية في خط الدفاع، وعندما تكون الكرة معنا نلعب بثلاثة لاعبين في الدفاع وبثنائي في الوسط، وعندما نفقد الكرة يعود لاعب من وسط الملعب إلى الخط الخلفي".

وواصل أوسوريو قائلا: "على المستوى الهجومي قدمنا مباراة كبيرة لأننا نمتلك عناصر مميزة قادرة على خلق الفرص أمام أي فريق، وكل الأهداف التي سجلناها كانت من لعب مفتوح وهجمات منظمة وليست كرات ثابتة، والواضح للجميع أننا نلعب كرة هجومية وقادرون على التسجيل في أي وقت، ومن مكاسب اليوم أننا كنا نتحكم في المباراة وكنا نستحق الفوز".