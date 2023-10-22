معاهد مطروح الأزهرية تبدأ الموسم الثاني لبرنامج "أخ ثان والرابط إنساني"

انطلقت، اليوم الأحد، أولى فعاليات الموسم الثاني لبرنامج «أخ ثان والرابط إنساني»، حيث بدأت الفعاليات بقيمة «التسامح» عبر طابور الصباح بمعاهد مطروح الأزهرية، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وحرص الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس منطقة مطروح الأزهرية، على متابعة البرنامج التدريبي بمعهد «فتيات مطروح النموذجي»، التابع لإدارة مطروح التعليمية، يرافقه منسق المنطقة الدكتور طلعت كمال، حيث استمع إلى الإذاعة المدرسية، التي تضمنت العديد من الفقرات المتنوعة عن قيمة «التسامح» وأثرها على الفرد والمجتمع.

وأكد الشيخ عبدالعظيم سالم خلال متابعته، أهمية البرنامج وما يتضمنه من قيم ومبادئ وثيقة «الأخوة الإنسانية»، وترسيخها في نفوس الطلاب، مؤكدًا أهمية «التسامح» بين الطلاب والمجتمعات كافة.

معاهد مطروح الأزهرية صورة من الحدث

معاهد مطروح الأزهرية صورة من الحدث

معاهد مطروح الأزهرية صورة من الحدث

معاهد مطروح الأزهرية صورة من الحدث