الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استمرار تدفق المساعدات.. التحالف الوطنى والهلال الأحمر يستعدان لإدخال قافلة جديدة لغزة

قافلة جديدة لغزة
قافلة جديدة لغزة

يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي والهلال الأحمر المصري لإدخال مساعدات غذائية جديدة إلى غزة، اليوم الأحد، وذلك عقب دخول العديد من قاطرات المساعدات أمس السبت، عبر معبر رفح.

الهلال الأحمر المصري يجهز مساعدات تتضمن الاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية 

وكشف خالد الشرقاوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن أنه تم دخول 20 قاطرة من أصل 106 أمس، موضحا أنه ستتحرك اليوم 17 شاحنة إلى قطاع غزة، خلال الساعات المقبلة.

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر المصري عن أنه تم تجهيز مساعدات تتضمن الاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية إلى غزة، بناءً على الاحتياجات التي أعلن عنها الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر التنسيق المشترك.

التحالف الوطني للعمل الأهلي الهلال الأحمر المصري معبر رف مساعدات

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