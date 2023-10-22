الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير عام تعليم القاهرة يجري جولة لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس

جولة مدير عام تعليم
جولة مدير عام تعليم القاهرة

تفقد ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات بالقاهرة صباح اليوم الأحد، مدرستيِّ جمال عبدالناصر الثانوية بنات، دار السلام الإعدادية الثانوية بنين، التابعتين لإدارة دار السلام التعليمية، وكان في استقباله حسن الصعيدي، مدير عام إدارة دار السلام التعليمية ومديري المدارس. 

وشهد مدير عام التعليم العام والتجريبيات، طابور الصباح المتسم بالنظام والدقة واستمع للإذاعة المدرسية وأشاد بانتظام الطلاب فى الطابور وتأدية تحية العلم.

وعقب الانتهاء من طابور الصباح، تفقد "أنس" الفصول الدراسية ونصح الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد والتحلي بمكارم الأخلاق، كما نصحهم بضرورة الانتظام في الحضور إلى المدرسة والتفاعل النشط مع معلميهم.  

متابعة سير العملية التعليمية

كما تفقد مدير عام تعليم القاهرة حجرات مناهل المعرفة، والحاسب الآلي، والمكتبة، وحجرات الأنشطة التربوية، موضحًا أهمية هذة الأنشطة للطلاب ودورها في التعلم النشط الذي يرتقى بمستوى ابنائنا الطلاب وبالعملية التعليمية ككل، وتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب.

وفي ختام الزيارة توجه بالشكر لمدير عام الادارة ومديرى المدارس والمعلمين وجميع العاملين بالمدارس لجهدهم الواضح فى الارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

وتأتي زيارة ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات وفق لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول الوزارة بتكثيف المتابعات الدورية والزيارات التفقدية لمدارس العاصمة وذلك لضمان حسن سير العملية التعليمية بها.

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