محافظ الإسماعيلية يؤكد سرعة الانتهاء من مشروع "شبكة تجفيف قرية الحجاز"

تنفذ مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، أعمال التجهيزات النهائية لبدء ضخ تجمعات المياه الجوفية والسطحية بمنطقة كيلو ٢ بقرية الحجاز، بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار مشروع إنشاء شبكة التجفيف للتخلص من المياه الناتجة عن الرشح الجوفي وتجمعات المياه السطحية.

محافظ الإسماعيلية يوصى بإنهاء معاناة المواطنين

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بعمل كل ما يلزم لإنهاء معاناة مواطني المنطقة والتي استمرت لسنوات طويلة، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل شبكة الصرف الصحي.

حيث قام محافظ الإسماعيلية بتشكيل لجنة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، شملت رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير الطرق، مندوب الصرف الزراعي ومندوب وزارة الري.

وبعد عدة اجتماعات والمعاينة على الطبيعة، تبين أن الحلول تتمثل في الإسراع في تشغيل شبكة الصرف الصحي بالمنطقة، والتي تم تشغيلها جزئيًّا بالفعل في مناطق عديدة، التي تم إنشاء وصلات المنازل بها وجاري إنشاء وصلات المنازل في باقي المنطقة، وبالتالي توصيلها على شبكة الصرف الصحي.

بدء الأعمال بشكل عاجل

وتم طرح الأعمال بشكل فوري وعاجل والبدء فيها مع منتصف شهر مايو الماضي؛ للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بالمنطقة وبدء سلسلة من أعمال التطوير بالمنطقة.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية بسرعة البدء في أعمال شبكة الغاز الطبيعي للمنازل؛ وذلك تمهيدًا لتطوير ورصف المنطقة فور انتهاء المرافق تمامًا.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ضرورة بحث أي مشاكل يعاني منها المواطنون في مختلف أنحاء المحافظة، على الفور، مشيرًا أن حل مشاكل المواطنين على رأس أولوياته.