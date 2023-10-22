عمر الشناوي يشارك في تجهيز المساعدات المرسلة لأهالي قطاع غزة

حرص الفنان عمر الشناوي على المشاركة في دعم الفلسطنيين وذلك من خلال التطوع في تجهيز المساعدات الغذائية ضمن فريق مؤسسة مصر الخير والمقرر إرسالها لأهالي قطاع غزة.

ونشر عمر الشناوي عددا من الصور اثناء مشاركته ضمن فريق متطوعي مؤسسة مصر الخير وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وعلق على الصور قائلا: “الصور دي مش للرياء بفعل الخير لا الصور دي انا منزلها عشان انا شايف ان دي اقل حاجه ممكن نعملها عشان نساعد بيها واتمني ان يتاح لي الفرصه اني اقف ادافع عنهم بدمي”.

وأضاف: “واتمني ان ربنا يشفعني فيهم بايديا مش بأيدي غيري. الناس بتموت كل يوم نساء ورجال واطفال بدون رادع للاسرائيليين وفوق ده مقطوع عليهم الكهرباء والمياه وكل وسائل الحياه. الي حين اننا نقدر نساعدهم بارواحنا نحاول نساعدهم بالفي ايدينا انهرده”.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.