قافلتان طبيتان دعمًا للأسر الأولى بالرعاية فى قرى ومراكز الغربية (صور)

نفذت جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، قافلتين طبيتين استهدفتا توقيع الكشف الطبي على 180 مريضًا بقريتي ميت المخلص وشرشابة مركز زفتى، وقرية كوم عبود مركز بسيون، وعزبة المنسى كفر سبطاس مركز طنطا، وقرية كفر المحروق مركز كفرالزيات.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تمت استفادتهم بأى خدمة طبية

وشدد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تمت استفادتهم بأى خدمة طبية، أو الحالات التي تسليمها أي مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.



دعم جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي فى مصر

ولفت "شعبان" إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر، وفى المناطق الأكثر احتياجًا وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية.