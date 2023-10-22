الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، بتجدد القصف الإسرائيلي العنيف على البلدات الحدودية في جنوب لبنان.

 

تصاعد الموقف بين الجانبين

وقرر الاحتلال الإسرائيلي إخلاء مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى، تحسبًا لتصاعد الموقف بين الجانبين، وجاء التصعيد على خلفية استهداف صحفيين لبنانيين والاعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد، الخميس الماضى، فتم استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ ‏المناسبة و أوقعوا فيها عدة إصابات بجيش الاحتلال، فيما تم اليوم استهداف مستعمرة المنارة قبالة ميس الجبل بصواريخ موجهة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية البنانية.

واستهدفت قوات الاحتلال، أمس الجمعة، خلية من 3 عناصر في منطقة السياج على الحدود اللبنانية، وهاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل في المنطقة المسلحين، إضافة إلى ذلك، أطلق قناصة الجيش الإسرائيلي النار على مسلحين تم التعرف إليهم وهم يعملون في منطقة الحدود اللبنانية.

لبنان جنوب لبنان القصف الإسرائيلى الجليل الأعلى

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