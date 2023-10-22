الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: توفير كافة التسهيلات للزائرين أثناء تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

تعامد الشمس
تعامد الشمس

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه تضامنًا مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، والتي شهدت سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء، تم إلغاء جميع الفاعليات والمظاهر الاحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، والتي شهدها أكثر من ألف سائح وزائر مصري.

رفع درجة الاستعدادات ووضع شاشة عملاقة أمام ساحة المعبد 

ولفت  اللواء أشرف عطية، إلى أنه تم إعطاء توجيهات برفع درجة الاستعداد لإستقبال وتأمين الأفواج السياحية الوافدة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس، وخاصة في قطاعات الصحة والإسعاف والمحليات والتموين والسياحة والأثار وغيرها لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للسائحين والزائرين، تم وضع شاشة عملاقة أمام ساحة المعبد لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها وذلك بإشراف من العميد أحمد دنش مدير عام مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى، فيما تم توزيع الهدايا التذكارية من الأعمال الفرعونية على الأفواج السياحية بمطار أبو سمبل الدولي.

وجاء ذلك في تصريحات على هامش حدوث  ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، حيث اخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 مترًا حتى قدس الأقداس وذلك فى تمام الساعة 6.52 دقيقة من صباح اليوم الأحد وأستمرت لمدة 20 دقيقة.
وأناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، وأيضًا رئيس المدينة محمد عبد العزيز لحضور فعاليات الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها وذلك بمشاركة الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان،  والأثري أحمد مسعود كبير مفتشي أثار أبو سمبل.

ظاهرة تعامد الشمس 

جدير بالذكر أن ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريين، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل، على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان. 

وتتم ظاهرة تعامد الشمس مرتين خلال العام احداهما يوم 22 أكتوبر إحتفالًا ببدء موسم الحصاد، والأخرى يوم 22 فبراير إحتفالًا بموسم الفيضان والزراعة. 

وتحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور)، لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.

تعامد الشمس محافظ أسوان الافواج السياحية رفع درجة الاستعدادات مدينة أبوسمبل

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