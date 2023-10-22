أستاذ علوم سياسية: "القاهرة للسلام" وضعت قضية فلسطين في صدارة المشهد العالمي

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ردا قويًا على الروايات التى تنكر ضرب إسرائيل لمستشفى المعمدانى وأن القضية الفلسطينية بدأت يوم 7 أكتوبر، وأن القضية تم اختزالها فى حماس ووصف الفلسطينيون كإرهابيون، حيث أن كافة الأعمال التي توجد على أرض الواقع تؤكد تورط إسرائيل في قصف هذه المستشفى فوق من بها من مرضى.

تصدر القضية الفلسطينية المشهد

وأكد الدكتور محمد كمال، خلال لقائه ببرنامج “مساء دي إم سي”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن قمة القاهرة للسلام جاءت للرد على المزاعم بأن القضية لم تولد يوم 7 أكتوبر وأن الشعب الفلسطينى ليس حماس فقط، معبرًا: "قمة القاهرة للسلام تريد أن توضح للعالم أن ما يحدث في فلسطين مخالف لكافة معايير الإنسانية".

المخططات الصهيونية

وأضاف في حديثه، أن هذه القمة عملت على إعلاء كلمة فلسطين إلى دول العالم الغربي، ولهذا من المتوقع بعد انتهاء هذه القمة أن قضية فلسطين ستعود إلى صدارة المشهد العالمي مرة أخرى.

وتابع: "إسرائيل لها مصلحة فى إحداث خلخلة سكانية، بتشجيعهم على السفر خارج غزة أو قتلهم، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مخططهم بشكل قوي وسريع".