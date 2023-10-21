15458 ميجاوات إنتاج شركة المحطات المائية خلال العام 2023

كشفت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء عن كمية الطاقة المولدة من المحطات التابعة لها ومنها محطة السد العالي خلال العام المالي المنتهي 2022/2023.

ووفق تقرير أطلعت عليه «الدستور» فقد بلغت كمية الطاقة المولدة التي حققتها الشركة 15458 ميجاوات بمعدل تطور بلغ 5.55% عن الفترة الماثلة في العام المالي 2022/2021 والتي حققت فيها الشركة كمية من الطاقة المولدة بلغت 14646.100 ميجاوات.

كانت الشركة تستهدف في موازنة العام المالي 2023/2022 توليد طاقة كهربائيىة مقدرها 13926 ميجاوات، وبلغت نسبة المحقق المستهدف 111%.

وأرجعت الشركة تحقيق تلك الكميات والزيادة إلى إجراء بعض الإجراءات التي قامت بها خلال العامين الماضيين في المحطات التابعة لها خاصة أعمال الصيانة والعمرات التي قامت بها في المواعيد المحددة، مع اصلاح الأعطال في أقل وقت ممكن للاستغلال الأمثل للمياه المارة عبر التوربينات والمقررة من وزارة الموارد المائية والري.

وأعلن المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء عن نسبة مساهمة الشركة من إجمالي الطاقة بالشبكة الموحدة والتي بلغت 7.15%.

ووفقا لما أعلنته الشركة خلال أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية والتي ترأسها المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر فقد بلغت نسبة الطاقة المستهلكة سواء كانت مساعدات او مباني خدمية او مفقودة بالمحولات 0.80%.

وتختص الشركة بإنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات المائية التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية ومنها (محطة كهرباء السد العالي وخزان أسوان 1.2) وتقوم إدارة وتشغيل وصيانة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء التابعة لها وتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لهذه المحطات مع الالتزام الكامل بتعليمات المركز القومي للتحكم في الشبكة الكهربائية الموحدة.

ووفقا لقرار إنشائها فتختص الشركة أيضا ببيع الطاقة الكهربائية من محطات التوليد التابعة لها إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكذلك إلى شركات توزيع الكهرباء بالنسبة للطاقة المرسلة على الجهود المتوسطة والقيام بأعمال الدراسات والبحوث في مجال نشاط الشركة.