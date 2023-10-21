أيمن الرقب: 100 ألف نسمة فى خان يونس من الفلسطينيين يقيمون بخيام

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن أول معسكر للخيام يضم قرابة 100 ألف نسمة في خان يونس، مؤكدًا أن المواطنين رفضوا نصب الخيام خارج فلسطين.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه رغم إقامة الخيام فإن القصف قريب منها، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أن يراعي الجانب الإسرائيلي وقت قمة السلام ووقف القصف على غزة، ولكنه لا يخجل ولم يوقف الضرب.

إسرائيل طالبت الفلسطينيين بالانسحاب من الشمال

وأكد أن الجانب الإسرائيلي، أصدر بيانًا مساء اليوم طالب فيه بالانسحاب من الشمال، ومن يتبقى فيه سيشمله القصف خاصة أن المنطقة تتعرض لقصف عميق ويتم القصف حول مستشفى القدس والتي بها 12 ألف نازح بالإضافة إلى المرضى.