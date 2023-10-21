السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جابر القرموطي: لن نسعى إلى الحرب إلا في حال الاعتداء على أمننا القومي

قناة سي بي سي
قناة سي بي سي

قال الإعلامي جابر القرموطي، إننا لن نسعى إلى الحرب إلا في حال الاعتداء على أمننا القومي، وهذا من القرارات التي أشارت لها القيادة المصرية.

وأضاف جابر القرموطي، خلال التغطية الخاصة لمؤتمر قمة القاهرة للسلام، على فضائية "سي بي سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف موقف "صلبًا" تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار القرموطي، أنه لا يمكن نهي القضية الفلسطينية بالعنف والسلاح، مؤكدًا أن التفاوض هو الحل للتخلص من الاعتداءات والصراع ضد الشعب الفلسطيني.

جابر القرموطي الحرب الاعلامي جابر القرموطي قمة القاهرة للسلام الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية

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