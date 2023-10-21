السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 70 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بأسيوط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شنت إدارة تموين ديروط بمحافظة أسيوط، حملة لضبط الأسواق بقيادة محمد سليم أحمد رئيس الرقابة التموينية ومحمود انور سيد رئيس الرقابة التجارية، محمود حسن، محمد حسن عبد المجيد مفتشي رقابة تموينية، وتم خلالها تحرير 70 محضرا.

جاء ذلك ضمن توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والمحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين، وكامل عبد الباسط صالح مدير عام إدارة تموين ديروط، بالتنسيق مع محمود النجار وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة ديروط، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد ٧٠ محضرا وهي كالآتى:

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اولا في مجال المخابز تم تحرير عدد ٦٤ محضرا بيانها كالآتى 

١- عدد ٢٠ محضر نقص وزن 

٢- عدد ٢٠ محضر مواصفات 

٣- عدد ١٥ محضر عدم نظافه ادوات العجن 

٤- عدد ٥ محاضر عدم تسليم بون

٥- عدد ٢ محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش

٦- عدد ١ محضر توقف جزءى 

٧- عدد ١ محضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس

ثانيا فى مجال الاسواق تم تحرير عدد ٦ محاضر بيانها كالاتى 

١- عدد ٢ محضر بيع سجاير ازيد من السعر

٢- عدد ١ محضر تجميع ٢٠ اسطوانة بوتاجاز بقصد البيع فى السوق السوداء 

٣-عدد ١ محضر سلع غذائيه مجهولة المصدر

٤- عدد ٢ محضر عدم اعلان عن الأسعار.

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ضبط الأسواق محافظة أسيوط إدارة تموين ديروط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سجائر

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