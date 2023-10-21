السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر في دوري نايل

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر في السابعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمود مرعي -  محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا  

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

ويخطط الجهاز الفنى لفريق بيراميدز للفوز غدًا وحصد النقاط الثلاثة على أمل مواصلة المنافسة مع الأهلي صاحب اللقب والمنافسة على درع الدورى لهذا الموسم.

وتشر بيراميدز لمواجهة فيوتشر بيراميدز الدوري الممتاز رمضان صبحى

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