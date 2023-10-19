شريف إكرامى: "نصرة أهالى غزة مسئولية أمام الله"

دعم شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، القضية الفلسطينية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكتب إكرامي عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا: "نُصرة إخواننا المستضعفين في غزة على الأقل بالكلمة مسئولية أمام الله قبل أن يكون واجب وطني وقومي..

هذه القضية لا حياد فيها ولا دبلوماسية.

صوتك لنُصرة هذه القضيه لا يخضع لأي حسابات جماهيرية أو سياسية

كلمة حق لا حساب فيها للعواقب ولا للومة لائم..

ما يحدث ينتفض له الدين وتشمئز منها الإنسانية وتستنكرها السياسة..

حرب السلاح شيء ومعركة السوشيال ميديا شيء آخر..

إذا لم يشعر الغرب قوة رفضنا..

إذا لم يسمع حكام العالم أصواتنا..

إذا قبلنا الاستباحة واستسلمنا للخضوع بهذا الشكل..

فعلي هذة الأمة السلام".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان رسمي اليوم، أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي وصل إلى 3785، ومن بينهم 1524 طفلًا و1000 إمرأة و120 مسنًا.

كما أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة الفلسطينية، إصابة 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة.

وفي سياق متصل، ذكر الديوان الملكي الهاشمي الأردني في بيان، أن العاهل الأردني الملك عبدالله والرئيس عبدالفتاح السيسي أكدا خلال المحادثات الثنائية في القاهرة، اليوم الخميس، موقفهما المشترك ضد سياسات العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير.

ورفضا القادة أي محاولات للتهجير القسري لسكان غزة إلى بلدانهم.

ودعوا إلى الوقف الفوري للصراع في غزة، وحماية المدنيين، ورفع الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية.