السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجلس " أطباء القاهرة" يشيد بقمة القاهرة للسلام ويشكل هيئة مكتبه ولجانه برئاسة شرين غالب

قمة القاهرة
قمة القاهرة

 أشاد مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شرين غالب  بالموقف الثابت للرئيس عبدالفتاح السيسي ورفضه القاطع لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، وما أسفرت عنه قمة القاهرة للسلام من حشد للرأى العام الدولى ضد التصعيد الاسرائيلى واستهداف 2.5 مليون مدنى أعزل فى قطاع غزة.

 واستهل مجلس نقابة أطباء القاهرة أولى اجتماعاته، بوقفة احتجاجية  بالروب الأبيض تنديدًا باستهداف المستشفيات والطواقم الطبية والمسعفين من قبل جيش الاحتلال.

 و بعث  المجلس برسالة احتجاج تجاه سياسات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة الدولية إزاء ردود أفعالها الضعيفة والمنكسرة حيال المذابح التى ترتكب بحق الأطفال والمدنيين العزل فى قطاع غزة.

التشكيل الجديد لمجلس النقابة 

 واختتم مجلس النقابة أعماله  بتشكيل هيئة مكتب النقابة، برئاسة الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة بعد تجديد ثقة الجمعية العمومية للأطباء،  وإعادة انتخابها نقيبًا لأطباء القاهرة لأربع سنوات قادمة.

وقد جاء التشكيل الجديد، لمجلس النقابة على النحو التالى:

- الدكتور مدحت مرسى ممثل نقابة القاهرة لدى النقابة العامة.

- الدكتور مينا سمعان وكيل نقابة أطباء القاهرة.

- الدكتور محمد البرعي أمين عام نقابة أطباء القاهرة.

- الدكتور جوزيف وحيد الأمين العام المساعد.

- الدكتور عماد سلطان أمين الصندوق.

-  الدكتور عامر نصر أمين الصندوق المساعد.

-  فيما شملت اللجنة العلمية الدكتور هشام فرهود، وكل من الدكتور وليد الطاهر، والدكتور محمد عبد الفتاح، والدكتور صمويل فايز المقررين المساعدين.

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وفيما يخص زيارة المستشفيات تم اختيار الدكتور محمد عبد الفتاح، والدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، وفيما يخص الشكاوي تم اختيار الدكتور كيرولوس فارس والدكتور چوزيف وحيد، مع اللجنة الاجتماعية.

وشملت اللجنه الثقافية الدكتور محمد عبد الفتاح، ولجنة الشباب الدكتورة رشا حسني، والدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، ولجنة المنشئات والقيد معا الدكتور احمد الديب والدكتور محمد صبحي.

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