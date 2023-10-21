القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية: نقف إلى جانب الفلسطينيين وقدمنا مساعدات بـ 100 مليون دولار

ألقت القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية في القاهرة "بيث جونز" اليوم السبت خطابًا في قمة السلام التي عقدت بالقاهرة، أعرب فيها عن أمتنان الولايات المتحدة بالقيادة التي أظهرها الرئيس السيسي والحكومة المصرية للاجتماع في القاهرة لإعادة الإلتزام بآفاق قيام شرق أوسط ينعم بالسلام والاستقرار.

هجوم حماس والمدنيون الفلسطينيون

قالت "بيث جونز": "أطلقت حماس في السابع من أكتوبر العنان للشر المطلق على إسرائيل والمدنيين فضلًا عن الشعب الفلسطيني ـ الذي تزعم حماس أنه يمثله ـ في استعراض للانحطاط الأخلاقي، والغضب، والضعف السياسي. وقُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل. وتم احتجاز العشرات من الأبرياء ــ من الرضع إلى الأجداد المسنين، والإسرائيليين، والأميركيين، وغيرهم ــ كرهائن. لقد أظهرت هذه التصرفات استهتار حماس بسلامة ورفاهية الشعب الفلسطيني، الذي وضعته في طريق الأذى وفي مرمى جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها ومواطنيها.

وأوضحت قائلة: "ولا يتحمل المدنيون الفلسطينيون اللوم ولا ينبغي أن يعانوا بسبب الإرهاب المروع الذي تمارسه حماس. وقد حذر الرئيس بايدن إسرائيل من أن يعميها الغضب. يجب حماية أرواح المدنيين، ويجب أن تصل المساعدة بشكل عاجل إلى المحتاجين. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا في المنطقة للتأكيد على أهمية الالتزام بقانون الحرب، واحترام القانون الإنساني الدولي، ودعم أولئك الذين يحاولون إيصال الناس إلى بر الأمان أو تقديم المساعدة، وتسهيل الوصول إلى الغذاء والماء. والرعاية الطبية والمأوى.

وأضافت "جونز" أريد أن أوضح موقفنا: مثل الجميع في هذه القاعة، تعرف الولايات المتحدة أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين ليسوا من حماس، وأن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني. والخلط بين الأمرين لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد جزء من سوء الفهم الكامن في قلب هذه الأزمة. وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بحق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير. ولا نزال أكبر مساهم في العالم في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، ونظل ملتزمين بتطلعاته إلى حل الدولتين. أشعر بحزن شديد بسبب الخسارة المأساوية في أرواح الفلسطينيين، بما في ذلك الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة. وكما قال الرئيس بايدن، فإننا نحزن على كل روح بريئة فقدت، وخاصة أرواح الأطفال الأبرياء، ونقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يريد أن يعيش في سلام وأن تتاح له الفرصة لنفسه ولأطفاله. لا يمكننا تهميش نفس المجتمع الذي نحن في حاجة إليه كجزء من الحل النهائي.

مساعدات أمريكية

وحول المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني استطردت استطردت القائمة بالأعمال السفيرة "جونز"قائلة: أعلن الرئيس بايدن في 18 أكتوبر أن الولايات المتحدة ستقدم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. وسيساعد هذا التمويل في دعم أكثر من مليون نازح ومتأثر بالصراع من خلال توفير المياه النظيفة والغذاء ودعم النظافة والرعاية الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية - ويتم مساعدة الأشخاص بالفعل من خلال الدعم الأمريكي الحالي للشركاء. وقد طلب الرئيس أيضًا ما يزيد عن 10 مليارات دولار من التمويل الإضافي لمعالجة الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في غزة. ونحن ممتنون للمشاركة البناءة والمدروسة لشركائنا المصريين لبناء الآليات اللازمة للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي لتوزيعها من قبل الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى على الشعب الفلسطيني. نشكر مصر وإسرائيل والأمم المتحدة على قافلة الشاحنات الأولى من المساعدات التي مرت عبر رفح في وقت سابق من هذا اليوم.

ولضمان بذل كل ما في وسعنا للمساعدة في إيصال المساعدات العاجلة إلى غزة، عين الرئيس بايدن السفير ديفيد ساترفيلد مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط. السفير ساترفيلد موجود في المنطقة ويعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل وأصحاب المصلحة الإقليميين الآخرين للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحتاج.

واختتمت كلمتها قائلة: "وعلى نطاق أوسع، أكد الرئيس بايدن والوزير بلينكن بشكل لا لبس فيه دعم الولايات المتحدة لسلام دائم وراسخ في الشرق الأوسط، مبني على أساس حل الدولتين. ويجب علينا أن نستمر في اتباع المسار الذي يتيح لإسرائيل والشعب الفلسطيني العيش بأمان وأمن وكرامة وسلام. ومصر شريك لا غنى عنه ف