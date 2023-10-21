شريف منير يشيد بجهود حفيدته التطوعية: "فخور بيكي يا لارا" (فيديو)

أشاد النجم شريف منير بحفيدته “لارا” بعد مشاركتها ضمن فريق المتطوعين للهلال الأحمر المصري في تجهيز المساعدات المرسلة لأهالي قطاع غزة بفلسطين.

ونشر “منير” مقطع فيديو عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت فيه حفيدته لارا وهي تتحدث باللغة الإنجيليزية في رسالة لها لمساندة أهالي قطاع غزة والذين يعانون من العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وعلق: “لارا حفيدتى، لارا بنت أسما أنا فخور بيها جدًا جدًا”.

وأضاف شريف منير: "هى بتتكلم إنجليزي لإن مدرستها إنجليزي وعايزه توصل صوتها لكل العالم".

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت اليوم السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وعبرت نحو 20 شاحنة من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث من المقرر أن تكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.