السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس مجلس النواب البحرينى يثمن الدور المحورى لمصر فى دعم القضية الفلسطينية

معبر رفح
معبر رفح

ثمن رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، الدور المحوري والتاريخي لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي، وتعزيز العمل والتضامن المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها ومستقبلها.

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“النواب البحريني”: موقف البحرين ثابت وراسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
 

وأكد "المسلم"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت، أن موقف البحرين وبقيادة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هو موقف ثابت وراسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة، وأنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

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وأشاد بمضامين كلمة عاهل البحرين، خلال مشاركته في أعمال قمة القاهرة للسلام لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، والتي عقدت برئاسة الرئيس السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، مشيرا إلى أن شعوب المنطقة والعالم أجمع تتطلع لأن تسهم القمة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، بشكل عاجل، وتنفيذ النتائج والمخرجات وصولًا إلى السلام العادل والشامل والمستدام.

وكان قد عبر عدد من المواطنين عن دعمهم للقضية الفلسطينية والوقوف بجانب الأشقاء في غزة، منددين بما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قصف للمستشفيات والمرافق الخدمية والمنازل وقتل الآلاف من المدنيين العزل، حيث خرجت الحشود في ميادين مصر أمس الجمعة للتعبير عن غضبهم من تصرفات الاحتلال ودعم القيادة السياسية المصرية في قراراتها تجاه هذه القضية.

وقال أحد المواطنين إن الشعب المصري يقف بجانب الفلسطينيين منذ بداية القضية وحتى نهايتها بتسلم الشعب الفلسطيني أرضه والعودة إلى منازلهم التي هجروا منها من أجل استيلاء الصهاينة عليها.

مجلس النواب البحريني الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية الأمن القومي العربي وكالة الأنباء البحرينية

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