السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

أحمد خليفة: مصر تدرك أهمية الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

قال المهندس أحمد الخليفة، وكيل وزارة البترول للمشروعات، أن مصر تدرك أهمية الهيدروجين الأخضر ضمن إستراتيجية الطاقة المتكاملة كما أنه يعتبر عاملا رئيسيا في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتسعى الدولة إلى تطوير قطاع للهيدروجين منخفض الكربون لتصبح منتجا له.

وكيل وزارة البترول للمشروعات: مصر تدرك أهمية الهيدروجين الأخضر

وتابع الخليفة في تصريحات لمجلة الوزارة أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجه بشكل متزايد إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتدعم تطوير قطاع الهيدروجين المستدام ضمن أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية الأوسع، من خلال جذب الاستثمار وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا ودعم نمو نظام بيئي أوسع للصناعات والخدمات منخفضة الكربون وبالفعل تم اتخاذ خطوات حقيقة لتحقيق ذلك وتقدم مصر فرصة فريدة للمستثمرين لدخول سوق الهيدروجين وتوفير بيئة صديقة للأعمال تشجع على الاستثمار والابتكار.

وأضاف، أن مجلس الوزراء أصدر مشروع قانون حوافز للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وبموجبه تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لعدة حوافز منها على سبيل المثال حافزا نقديا استثماريا ال تقل قيمته عن نسبة 33% والتي تزيد عن نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، كما تعفى من الضرائب العقارية وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري المستحقة على عقود التسجيل والضريبة الجمركية على الواردات، وتمنح حافز الموافقة الواحدة لشركة المشروع ويسمح لشركات الهيدروجين أن تستورد بذاتها ويحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو الوساطة دون ترخيص أو حاجة للقيد في سجل المصدرين.

وكيل وزارة البترول وكيل وزارة البترول للمشروعات أهميــة الهيدروجيــن ألاخضــر إســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة الهيدروجين الاخضر المهندس أحمــد الخليفـــة

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