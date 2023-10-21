السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قمة القاهرة للسلام هدفها إعادة الزخم العالمى للقضية الفلسطينية

النائب إيهاب وهبة
النائب إيهاب وهبة

أشاد إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بعقد مصر قمة القاهرة للسلام التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مشاركة دولية وإقليمية، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة العدوان الإسرائيلي المحتل على المدنيين الفلسطينيين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وفق مبدأ حل الدولتين، مضيفًا أنها جاءت في توقيت مهم للغاية وفى ظل تصاعد الأزمة.

 

مصر ترفض بشكل قاطع أى محاولات لتصفية القضية

وأكد وهبة، فى بيان له اليوم، أن مصر ترفض بشكل قاطع أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك تتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بجانب أنها تعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة فى المشهد الإقليمى والدولى من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كل السبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالى واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية بما يحفظ حقوق الفلسطينيين بدولتهم.

وأوضح رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن دعوة مصر لدول العالم لحضور هذه القمة هدفها إعادة الزخم العالمى للقضية الفلسطينية بعد تهميش دام لعدة عقود نتيجة عدم قبول الجانب الإسرائيلى بالحل التفاوضي القائم على تفعيل عملية الشرق فى الأوسط على أساس حل الدولتين، فضلًا عن استمرار الجانب الإسرائيلى فى استفزازاته ضد الفلسطينيين  ببناء مزيد من المستوطنات وشن عمليات عسكرية على غزة والضفة والتنكيل بأهالى القدس ولابد من وقف العدوان الإسرائيلي.

ولفت النائب إلى حرص مصر على استمرار تدفق المساعدات الموجهة لقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية المكدسة ليتم توزيعها بالقطاع، وأن يكون وصول المساعدات دائمًا ومتواصلًا ودون انقطاع، مشيرًا إلى أن البداية كانت اليوم وتم دخول 20 شاحنة عبر معبر رفح البري، بجانب أن مصر تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا والعمل على التهدئة.

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