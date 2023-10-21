"تعليم الغربية" تدرب مديري المدارس على أعمال الامتحانات والكنترول

نظمت إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالغربية بقيادة مرفت فايد، اليوم، ورشة عمل لتنمية مهارات مديري المدارس على أعمال الامتحانات والكنترول، وذلك لرفع الكفاءة المهنية لهم، وحرصًا على نجاح العملية التعليمية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار خطة الوزارة لتنمية العاملين بالكنترول، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، وبرعاية وحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

ورشة العمل استهدفت ١٥٠ مدير مدرسة في 5 إدارات

وقد استهدفت ورشة العمل اليوم إجمالي ١٥٠مدير مدرسة بإدارات شرق المحلة، غرب المحلة، السنطة، زفتى، سمنود، حيث سيتم تنفيذ مجموعة من ورش العمل لتغطية جميع الإدارات التعليمية، وكان محاضري اليوم محمد وجدي، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، محمد داود، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وعمرو فاروق، عضو إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومحمد السيد عبد النبي، عضو إحصاء بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وخلال ورشة عمل اليوم، تم التدريب على مهام رئيس اللجنة، كيفية إعداد اللجنة، معدلات الندب لكل لجنة، المستندات المطلوبة من رئيس اللجنة في نهاية الامتحانات، التجهيز للجنة سير الامتحان، تجهيز كنترول المدرسة، توزيع السادة الملاحظين، ضوابط كنترول لجنة السير، طلبة الدور الثاني، طلاب الدمج، طلاب المنازل.

وخلال الورشة التي تم تنفيذها بمركز التنمية المهنية بطنطا، وجه وكيل الوزارة بضرورة التأكيد على نقل خبرات ورش العمل لجميع العاملين بالمدارس من خلال وحدات التدريب، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الورش.