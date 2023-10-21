السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس المجلس الأوروبى يطالب بدعم مطالب الشعب الفلسطينى

رئيس المجلس الأوروبي
رئيس المجلس الأوروبي

شدد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، على ضرورة بذل الجهود من أجل أن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية من خلال حل مستدام للدولتين.

وأضاف ميشيل، خلال كلمته في افتتاح قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، أن هذه المبادرة التي جمعت دول عدة، يجب أن تدعم الدول المشاركة السلطة الفلسطينية التي تمثل الطموحات والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع: "نحن الآن في سياق يعاني فيه الفلسطينيون من صعوبات عدة، ومعاناة جسيمة، وانقسامات وتوترات، ومسئوليتنا كمجتمع دولي هو تضافر جهودنا، ونحاول أن نرسي السلام والاستقرار في المنطقة، وأن نتمسك بهذه القيم واحترام القانون الدولي".

رئيس المجلس الأوروبي قمة القاهرة للسلام الفلسطينية السلام شارل ميشيل

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