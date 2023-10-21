رفع مستوى النظافة والتجميل والإنارة بالمنطقة الغربية بالقاهرة

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أعمال رفع مستوى النظافة والتجميل والإنارة بكل أنواعها بالمنطقة الغربية، بدءًا من منطقه ماسبيرو بطول كورنيش النيل مرورًا بنفق حسين كامل سليم، ومنطقه جاردن سيتي حتى منطقه القصر العيني.

وأشار رئيس هيئة نظافة القاهرة في بيانٍ له إلى أنه تم الدفع بفرق العمل بالإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الكنس الآلي وسيارات المياه وكمبروسر الهواء في تنسيق كامل مع شركه ارتقاء للخدمات المتكاملة المسؤولة عن نظافه المنطقه الغربيه للتعاون علي تحسين المظهر العام للمنطقة.

كما تم تفقد تاقليم الاشجار والنخل بمعرفه المركزيه للتجميل بعد الدفع بفرق العمل بطول الكورنيش لتنسيق الشكل العام لكافه الاشجار والنخل.

وتابع الشرشابي، أعمال الورش الإنتاجية أعلي كوبري قصر النيل لصيانة اعمدة الانارة بطول الكوبري.

متابعة أعمال الإنارة

وفي إطار الجولة، تابع رئيس هيئة نظافة القاهرة أعمال المركزية للإنارة من دهانات أعمدة الإنارة بطول كوبري أكتوبر حتى عبدالمنعم رياض، وعمل صيانة شاملة بكل تجهيزاتها بطول الطريق بشارع كورنيش النيل الشمالي والجنوبي.

وكلَّف رئيس هيئة النظافة باستمرار العمل والمجهود المبذول من الهيئة للتجميل والإنارة والتعاون مع شركة ارتقاء في النظافه لاظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي لمواكبة لما يتم من تطوير شامل بكافة ارجاء القاهرة ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في كافه الخدمات المقدمة من الهيئة.

رافق اللواء ايهاب الشرشابي العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئه والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة والمهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية للتجميل والمهندس اسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية ومديري الافرع من النظافة والتجميل والإنارة كلا في قطاعه ومنطقته

وأعلنت هيئة نظافة القاهرة انتهاء الأعمال من حديقة المستقبل بالمقطم بالدفع بفرق العمل باقسام الإنشاءات والنقاشه والحدادة واللحام والنجارة لتركيب البوابات الحديدية والبرجولات الخشبية والمقاعد وعمل اسوار للحديقة مع تركيب المشايات الانترلوك بارجاء الحديقه تحت إشراف مهندس اسعد محمد مدير عام الورش وبالتنسيق مع المركزية للتجميل لرفع كفاءة الزورعات والشتلات والأشجار وتكثيف شامل للمسطحات الخضراء لخلق متنفسات جديده للمواطنين وتحسين الموقع العام بكل أرجاء القاهرة.