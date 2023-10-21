السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

العدوان الاسرائيلي
العدوان الاسرائيلي على غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجمات ليلاً على مواقع، زعمًا أنها تابعة لحركة حماس، في قطاع غزة.

وأشار الاحتلال الإسرائيلي، إلى مهاجمة عددًا من المواقع، زاعمًا أنها تستخدم كمنصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات وللقناصة في مبان شاهقة الارتفاع.

أهداف عسكرية لجماعة حزب الله اللبنانية

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف سلسلة أهداف عسكرية لحزب الله اللبنانية، على خلفية إطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية على مواقع إسرائيلية.

مقاتلين حزب الله

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق، مقتل ضابط من قوات الاحتياط خلال تبادل لإطلاق النار أمس الجمعة، مع مقاتلين من حزب الله.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الجيش سمح صباح اليوم السبت بنشر خبر مقتل الضابط، ويدعى عمر بيلو.

وأضافت أن 3 جنود آخرين أصيبوا خلال الاشتباك، اثنين منهما بجروح متوسطة، والثالث بجروح طفيفة.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد ذكرت أن حزب الله استهدف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برنيت، معلنا تحقيق إصابات أكيدة فيها بين قتيل وجريح.

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الحدود بين لبنان وإسرائيل

يذكر أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة الذي اندلع في السابع من أكتوبر الحالي، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، إطلاق نار متبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله.

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة ردا على إطلاق حماس في السابع من الشهر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بالآلاف لدى الجانبين.

آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين

وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

 

 

 

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