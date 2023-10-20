الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد إطلاق سراح رهينتين.. "بلينكين" يرفض شرط حماس للإفراج عن الرهائن

بلينكين
بلينكين

وجهت صحفية أمريكية سؤالًا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "لماذا لا تستجيب الإدارة الأمريكية لعرض حماس، التي أعلنت استعدادها الإفراج عن كل الرهائن، إذا أوقفت إسرائيل الضربات الجوية، مشيرة إلى أن الاستجابة لهذا العرض قد يجنب الأطراف الدخول في حرب أوسع، وقالت: “ربما من الحكمة وقف الضربات الجوية، واغتنام الفرصة”.

ورد “بلينكن” خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”: "يجب الإفراج فورًا عن الرهائن دون أي شروط، هذا موقفنا".

ولفت “بلينكن” إلى أن هناك أكثر من 200 رهينة في قطاع غزة ينبغي إطلاق سراحهم. 

من ناحية أخرى، قال: "على إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية خلال الحرب، ونركز على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". 

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين اللتين احتجزتهما حماس لمدة 14 يومًا، قائلًا إنه “يشعر بسعادة غامرة” لأن الأم وابنتها “سوف يتم لم شملهما قريبًا مع أسرتهما”.

وقال بايدن: "سيحظى هؤلاء الأفراد وعائلاتهم بالدعم الكامل من حكومة الولايات المتحدة أثناء تعافيهم، وعلينا جميعًا احترام خصوصيتهم في هذه اللحظة".

الخارجية الامريكية بلينكين الادارة الامريكية الرهائن القاهرة الإخبارية

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