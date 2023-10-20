عرضت جريدة “الدستور” عبر قناتها على يوتيوب، فيديو بعنوان “مصر وسيط السلام وأرض الإغاثة”، حيث كانت مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية، حيث بذلت كافة الجهود لإرسال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

مساعدة غزة

وأكد التقرير، أن الدولة المصرية دعت جميع القوى الدولية إلى تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، حيث أصبح مطار العريش المقصد الأول لدول العالم الذي من خلاله يتم إرسال المساعدات إلى فلسطين.

وأضاف التقرير، أن مدينة العريش امتلأت بالشاحنات الغذائية والدوائية الذاهبة إلى دول إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

إغاثة غزة

وتابع أنه وصل إلى العريش طائرات كثيرة قادمة من عدد كبير من دول العالم منها تركيا وقطر وغيرها من الدول، هذا فضلًا عن المساعدات التي قدمتها اليونيسيف وغيرها من المنظمات العالمية.