الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا إنذارات بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس

غزة
غزة

قال محمد فتياني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنهم تلقوا إنذارات بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في غزة، مشيرًا إلى أنهم قد يتعرضون لاستهداف من الاحتلال.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنهم لن يخلوا مواقعهم، وسيقومون بمهامهم الإنسانية ومد يد العون للفلسطينيين العزل بالمساعدات اللازمة، مردفا: "قررنا البقاء في مستشفياتنا لأداء عملنا الإنساني رغم إنذارات الاحتلال بالإخلاء الفوري".

ولفت إلى أن قطاع غزة يفتقر لجميع مقومات الحياة والمستلزمات الطبية والوقود وسيارات الإسعاف والمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، كما أنه لا توجد  أي مستشفيات ميدانية في غزة نظرًا لعدم امتلاكهم المعدات والمولدات الكهربائية المتنقلة.

وأردف: "إخلاء المستشفيات في قطاع غزة عملية مستحيلة لارتفاع أعداد المصابين والنازحين".

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