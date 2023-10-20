الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية اللبنانية تدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة

الخارجية اللبنانية
الخارجية اللبنانية

طالب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، مُشيرًا إلى أن بلاده تشعر بقلق بالغ من احتمال انتشار الحرب في المنطقة، وفقا لـ" سي إن إن".

وقال “بو حبيب”: “حقا لا نريد الحرب”، وتابع نحن نتحاور مع مختلف الجماعات، لكن الأمر لا يمكن السيطرة عليه لأن الأمر كله يعتمد على ما حدث في غزة".

وبينما تستعد إسرائيل للمرحلة التالية من الحرب مع حماس في غزة، تتبادل جماعة حزب الله  إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية عبر الحدود في شمال إسرائيل وجنوب لبنان.

الحرب الخارجية اللبنانية لبنان قطاع غزة غزة

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