الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بلقب السوبر المصرى لكرة السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري عقب الانتصار على الزمالك بنتيجة 64-60 مساء اليوم الجمعة على صالة خليفة الرياضية.

وخاض الأهلي المباراة بصفته بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي بينما شارك الزمالك بصفته وصيف للقب طأس مصر في النسخة الماضية.

وسيطر الزمالك على الفترات الثالثة الأولي، بواقع 14/13 و35 /29 و50/45.

ورغم سيطرة الزمالك في البداية، إلا أن الأهلي نجح في أن يحسم المباراة لصالحه في النهاية بنتيجة 64/60، ليفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

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الفريقان والجماهير يقدمون الدعم لفلسطين

قبل انطلاق المباراة، قدم الفريقان والجماهير الدعم لدولة فلسطين بعد نزول اللاعبين إلى أرضية الملعب بالعلم الفلسطيني كما هتفت الجماهير لفلسطين.

الزمالك سيطر على المباراة من البداية، بفضل ثلاثيات أحمد ياسر مودي وأو جي مايو وكذلك تألق أحمد إسماعيل تحت السلة لينتهي الشوط الأول بتفوق الزمالك 35-29.

وفي الربع الثالث تحسن أداء الأهلي بفضل تألق إيهاب أمين وعمر طارق، لينتهي الربع الثالث بنتيجة 50-45 لصالح الزمالك.

وفي الربع الأخير، تألق عمر طارق، بالإضافة إلى المحترف الأمريكي مارك ليونز، الذي حسم النتيجة لصالح الأهلي في الثواني الأخيرة بنتيجة 64-60، وتوج المارد الأحمر باللقب.



قائمة الأهلي والزمالك للسوبر

الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للأهلي، اختار 13 لاعبا في قائمة المباراة، هم: "سيف سمير والأمريكي مارك ليونز وإيهاب أمين ومؤمن خيري وعمرو زهران وعمرو الجندي ومحمد أبو النصر ومروان سرحان وعمر طارق ومصطفى كيجو ويوسف المعداوي وأحمد مهيب وعمر عزب.

واختار أحمد مرعي، المدير الفني للزمالك، 14 لاعبا في قائمة المباراة، هم: عمر هشام ووليد عبد الجواد وياسين ياسر عبد الوهاب وعلي حجازي وأحمد عزب ومحمد إبراهيم ومعاذ أيمن وأدهم العيدة وأحمد ياسر عبد الوهاب وأحمد إسماعيل وعلي عمر وزياد أيمن وخالد عبد الناصر والأمريكي أو جاي مايو.

