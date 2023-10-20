الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ملحمة فى ربوع مصر.. تغطية خاصة عبر شاشات "المتحدة" لمظاهرات دعم فلسطين

التلفزيون المصري
التلفزيون المصري

حرص قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديم تغطية شاملة لمظاهرات ملايين المصريين التي انطلقت في الشوارع والميادين اليوم الجمعة، لدعم القضية الفلسطينية وقرارات الدولة المصرية المناهضة لمخطط تصفية القضية.

وأظهرت شاشات "أون - دي إم سي - سي بي سي - الحياة" في تغطية خاصة الملحمة الحقيقية التي شهدتها ربوع مصر، من خلال متابعات قوية ومستمرة على مدار الساعة، وشبكة كبيرة من المراسلين في جميع المحافظات.

وقدمت خلالها، لقاءات متتابعة لكبار المذيعين مع خبراء ومختصين، فضلًا عن البرامج الحوارية المتنوعة على مختلف الشاشات.

وقدّمت قنوات المتحدة تغطية مميزة توضح حجم التأييد الشعبي للقيادة السياسية، في وقت يغفل فيه العالم عن توضيح الصورة الحقيقية لما يحدث في فلسطين.

جدير بالذكر، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا،  كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.

وشارك عدد من نجوم الفن في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية لإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وكانوا مرتدين الوشاح الفلسطيني، على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، وايهاب فهمي، وخالد الصاوي وحمادة هلال، وسيد رجب ووفاء عامر، وسيمون، ولبلبة، محمد عادل الشهير بميدو والفنانة نرمين الفقي، وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

التليفزيون قطاع المتحدة للخدمات الإعلامية ملايين المصريين الشوارع غزة

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