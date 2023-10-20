الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

سيد عبدالحفيظ: "الأهلى فرط فى انتصار كبير على سيمبا"

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن المارد الأحمر فرط في انتصار كبير على سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين في تنزانيا في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

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عبدالحفيظ: الأهلي فرط في الفوز بنتيجة مطمئنة

قال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أبوظبي الرياضية: "الأهلي كان يستحق الانتصار اليوم، الفريق فرط في الفوز بنتيجة مطمئنة في الشوط الأول".

وأضاف: "الصعود تأجل لمباراة يوم الثلاثاء المقبل التي ستكون صعبة، في الشوط الثاني كان هناك إرهاق مسيطر على لاعبي الأهلي".

وتابع: "الأهلي سيطر على المباراة في الشوط الأول، لكنه في الشوط الثاني عانى من الإرهاق، وهناك حالة من عدم التركيز صاحبت الفريق في الشوط الثاني".

واستمر: "كهربا وتاو عانيا من قلة التركيز وكان هذا سبب إهدار الفرص في الشوط الأول فقد كانت هناك حالة من التسرع".

وأتم تصريحاته: "الأهلي كان يمكنه الانتصار بكل أريحية، والفرص الضائعة سمة الفريق منذ الموسم الماضي، لكن بشكل عام النتيجة ليست سيئة وحالة الإرهاق في الشوط الثاني أثرت على النتيجة".

ويلتقي الأهلي مع سيمبا، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي، يوم الثلاثاء المقبل.

الأهلي يتعادل مع سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي

تعادل الأهلي مع مضيفه سيمبا التنزاني 2 /2، اليوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول عن طريق رضا سليم، قبل أن يدرك كيبو دينيس التعادل لسيمبا في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 59 سجل سايدو كوناتي الهدف الثاني لسيمبا، لكن الأهلي نجح في إدراك التعادل عن طريق محمود عبدالمنعم "كهربا"في الدقيقة 62.

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