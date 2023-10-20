الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيطاليا توقع اتفاقًا لاستقبال العمال المهاجرين من تونس

إيطاليا
إيطاليا

وقعت إيطاليا الجمعة، اتفاقا لاستقبال نحو 4 آلاف عامل من تونس، تماشيا مع تعهداتها بمساعدة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على وقف ضغط المهاجرين على حدودها.

وقال مكتب وزير الخارجية أنطونيو تاياني إن توقيع الاتفاق جاء خلال زيارة الوزير إلى تونس حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره نبيل عمار وبالرئيس قيس سعيد.

أفادت مذكرة إحاطة إيطالية بأن الاتفاقية تستهدف وجود قنوات هجرة نظامية "للعمال المؤهلين" الراغبين في القدوم إلى البلاد، كما وعدت روما بمساعدة تونس في جهودها الرامية لوقف مهربي المهاجرين وتوفير فرص عمل للشباب.

وجاء في الوثيقة الإيطالية أن "تونس معرضة لضغوط هجرة قوية، خاصة من دول جنوب الصحراء الكبرى، وهي أول دولة تستقبل العائدين من إيطاليا"، مضيفة أن 1615 مهاجرا عادوا إلى هناك منذ بداية العام.

وزادت أعداد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بحرا إلى المثلين تقريبا في 2023، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، إذ وصل حوالي 140 ألف شخص إلى الشواطئ حتى الآن.

وجاء نحو 91 بالمئة من هؤلاء من تونس، ما دفع روما إلى بذل جهود لمساعدة السلطات المحلية على وقف التدفق.

وحث وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي يوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي على تفعيل اتفاق يدعم جهود تونس في وقف مغادرة قوارب المهاجرين.

إيطاليا تونس شمال أفريقيا أنطونيو تاياني قيس سعيد نبيل عمار

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