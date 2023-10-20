الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "إكسترا نيوز": لم يتم تحديد موعد دخول المساعدات إلى غزة

المساعدات إلى غزة
المساعدات إلى غزة

قال عوض غنام، مراسل إكسترا نيوز، إنه حتى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائي دخول دفعة المساعدات الأولى إلى الأهالي في قطاع غزة.

وأكد غنام أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، طالب بضرورة دخول المساعدات بأسرع ما يمكن لكون هناك أكثر من مليوني شخص في غزة يعانون بشكل كبير في نقص الاحتياجات الأسياسية من أدوية ومستلزمات طبية.

وعن أهم ما جاء في مؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، كشف مراسل إكسترا نيوز، أن هناك جملة تستحق التوقف عندها وهي أننا لسنا بانتظار دخول قافلة واحدة فقط نحو غزة، بل يجب دخول عدة قوافل وشاحنات مع ضرورة توفير كل الدعم الكافي للشعب الفلسطيني في أقصى سرعة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد أن هناك دعما كبيرا وإنسانيا للشعب في غزة، لافتا إلى أن هذه ليست عملية إنسانية عادية، بل في منطقة حرب وهذا هو سبب المناشدة لوقف إطلاق النار، شرط لإيصال المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عالمي في مدينة رفح المصرية، اليوم: "لا نريد عقابًا متكررًا للشعب الفلسطيني، أولًا بسبب الحرب وثانيا بسبب فقدان المساعدات الإنسانية"، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهل الأمور ويجعلها أكثر أمانا للجميع.

الحرب اكسترا نيوز غزة جوتيريش انطونيو جوتيريش

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