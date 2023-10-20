الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وقفة تضامنية بغرفة القاهرة التجارية نصرة للقضية الفلسطينية

الغرف التجارية
الغرف التجارية

انطلقت فعاليات الوقفة التضامنية لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري من أمام مقر الغرفة بميدان الفلكي بمنطقة باب اللوق بالقاهرة.

وضمت الوقفة مجلس إدارة الغرفة  ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات والجمعيات العمومية للشعب التجارية بالغرفة وموظفي الغرفة لتأييد قرارات ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنع التهجير القسري لأبناء غزة إلى سيناء، حفاظاً على القضية الفلسطينية واحتراماً لمصر على أراضيها.
وأعلن المشاركون في الوقفة تأييد لكافة قرارات رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بهذا الشأن.

ومن المقرر أن تتجه مسيرة تأييد منتسبي غرفة القاهرة الحاشدة للرئيس عبدالفتاح السيسي من مقر الغرفة إلى المنصة بشارع صلاح سالم بمدينة نصر.
وخلال الوقفه التضامنية رفع منتسبي غرفة القاهرة الاعلام المصرية والفلسطينية، ورددوا الشعارات المؤيدة والمساندة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي  «تحيا مصر» و«كلنا معاك يا ريس».

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