الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

أهالي المنيا يحتشدون في ميدان 30 يونيو لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير (صور)

أهالي المنيا يحتشدون
أهالي المنيا يحتشدون بميدان 30 يونيو

احتشد الآلاف من أهالي مدينة المنيا والمراكز التابعة لها في ميدان 30 يونيو (بالأس) حاملين الأعلام المصرية والفلسطينية واللافتات، ورددوا هتافات "أفهم أفهم يا يهود، القضية مش هتموت، وبالروح بالدم نفديك يا أقصى، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وانطلق الآلاف من المواطنين في مسيرات حاشدة اجتمعت في ميدان 30 يونيو بعد أداء صلاة الجمعة وصلاة الغائب على شهداء وضحايا قطاع غزة، حيث أطلقوا هتافات غاضبة ومنددة بالعدوان الهمجي الذي يقوم به الكيان الصهيوني ضد أبناء غزة.

وأكد المواطنون تأييدهم الكامل لصمود أبناء قطاع غزة، كما أعلنوا تأييدهم المطلق لجميع القرارات والمواقف التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصةً منع وإحباط مخطط تهجير الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة إلى سيناء المصرية، وهو المخطط الذي يهدف إلى تفريق القضية الفلسطينية والقضاء عليها، بجانب المساعدات الإنسانية التي أرسلتها مصر كأول دولة تقوم بإرسال مساعدات لإخواننا في فلسطين. كما أكدوا أن موقف مصر شعبًا وقيادةً سيظل مساندًا للفلسطينيين، مؤكدين على استعدادهم لتقديم كل ما يملكون لنصرة الفلسطينيين، وتفويضهم للرئيس لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية أرض سيناء ومصر، وإيقاف الدم الذي يسيل في فلسطين. كما أكدوا ثقتهم التامة في حكمة الرئيس.

وما زالت الحشود من المواطنين من كافة الأطياف تتوافد على ميدان 30 يونيو من كافة مراكز المحافظة في تظاهرة حاشدة وغاضبة، وذلك من أجل التنديد بالكيان الصهيوني، حيث رفعوا اللافتات التي تدينه، كما انتشرت الأعلام الفلسطينية في أيدي الشباب والفتيات وسط حالة من الحماس.

ومن ناحية أخرى، أُغلِقَت الشوارع المحيطة بميدان 30 يونيو، سواءً من ناحية الكورنيش أو من ناحية محطة السكة الحديد، أمام حركة السيارات بسبب الحشود الكبيرة التي تتوافد على الميدان. وتواجدت سيارات الإسعاف وأفراد الهلال الأحمر داخل الميدان تحسبًا لأي طارئ.

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محافظة المنيا ميدان 30 يونيو بمدينة المنيا دعم القضية الفلسطينية تأييد الرئيس السيسي القضية الفلسطينية

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