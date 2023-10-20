الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة المحافظ.. الآلاف يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الآلاف من أبناء بورسعيد، في أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة، وذلك عقب صلاة الجمعة بمسجد الشاطىء بنطاق حي العرب، بحضور الدكتور جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة

ودعا محافظ بورسعيد، أن يتغمد الله شهداء فسلطين برحمته ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان نتيجة هذا المصاب الأليم، وأن ينصر إخواننا الفلسطينين، وينعم عليهم بالأمان والاستقرار،  داعيا الله أن يحفظ مصر وأبنائها من كل مكروه وسوء.

وخرج بعد الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد في مسيرات حاشدة لدعم الأشقاء في فلسطين وإعلان دعمهم   لأصحاب الأرض والقضية الفلسطينية منددين بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استهدف المدنيين العزل بمستشفى المعمداني.
وشارك في التظاهرات التي جابت الكثير من الشوارع وأحياء محافظة بورسعيد، المواطنون من مختلف المراحل العمرية والمئات من طلاب المدارس.

IMG-20231020-WA0126
IMG-20231020-WA0126
IMG-20231020-WA0120
IMG-20231020-WA0120
IMG-20231020-WA0119
IMG-20231020-WA0119
IMG-20231020-WA0123
IMG-20231020-WA0123
IMG-20231020-WA0118
IMG-20231020-WA0118
بورسعيد فلسطودعا محافظ بورسعيد أن يتغمد الله شهداء فسلطين برحمته و يدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان نتيجة هذا المصاب الأليم فلسطين الرئيس أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يتابع أعمال استكمال منظومة كاميرات المراقبة الحديثة

السجن 5 سنوات لمتهمين شرعا فى قتل آخرين ببورسعيد

السجن 3 سنوات لحلاق يتاجر بـ"الحشيش" في بورسعيد

الآلاف في مظاهرات حاشدة لدعم الرئيس السيسي في دعمه للقضية الفلسطينية

محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المصانع لمتابعة سير العمل بداخلها (صور)

محافظ بورسعيد يستقبل مدير "الاعتماد والرقابة الصحية" بالتأمين الصحي الشامل

محافظ بورسعيد: الانتهاء من وضع الطبقة الإسفلتية الأولى بشارع الحرية ببورفؤاد

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

الآلاف يتوافدون على ميدان الحصرى بأكتوبر للتنديد بجرائم الاحتلال (صور)

الجارديان: مصر أنقذت فلسطين من نكبة ثانية والغرب يتجاهلون الضغط على إسرائيل

"مصر وفلسطين إيد واحدة".. لافتات تزين ميدان الحصرى قبل مسيرات نصرة غزة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟