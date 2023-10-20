بمشاركة المحافظ.. الآلاف يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة ببورسعيد

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الآلاف من أبناء بورسعيد، في أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة، وذلك عقب صلاة الجمعة بمسجد الشاطىء بنطاق حي العرب، بحضور الدكتور جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة

ودعا محافظ بورسعيد، أن يتغمد الله شهداء فسلطين برحمته ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان نتيجة هذا المصاب الأليم، وأن ينصر إخواننا الفلسطينين، وينعم عليهم بالأمان والاستقرار، داعيا الله أن يحفظ مصر وأبنائها من كل مكروه وسوء.

وخرج بعد الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد في مسيرات حاشدة لدعم الأشقاء في فلسطين وإعلان دعمهم لأصحاب الأرض والقضية الفلسطينية منددين بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استهدف المدنيين العزل بمستشفى المعمداني.

وشارك في التظاهرات التي جابت الكثير من الشوارع وأحياء محافظة بورسعيد، المواطنون من مختلف المراحل العمرية والمئات من طلاب المدارس.

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