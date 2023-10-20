بأعلام مصر وفلسطين.. مسيرة حاشدة لـ"حماة الوطن" في الإسكندرية لدعم غزة

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية مسيرة حاشدة بأعلام مصر وفلسطين، اليوم الجمعة، للتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ورفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر.

كان حزب حماة الوطن بالإسكندرية دعا كافة المواطنين للمشاركة في المسيرة الحاشدة اليوم، تضامنًا مع أهل غزة في مواجهة الاحتلال ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية القضية الفلسطينية.

تقدم المسيرة كل من اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، ومحمد مجاهد، أمين عام محافظة الإسكندرية، والأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية وأمناء الأقسام الجغرافية.

ورفعت شباب وأعضاء الحزب خلال المسيرة التي انطلقت من طريق الكورنيش مرورًا بشارع المشير وصولًا إلى ميدان سيدي جابر، لافتات دعم لفلسطين من بينها، "مع القضية الفلسطينية"، "فلسطين لن تموت أبدًا"، و"فلسطين في قلب كل مصري".

وردد المشاركون في المسيرة هتافات من بينها "يا فلسطين يا فلسطين وعد الحر هيفضل دين"، و"بالدم بالروح فلسطين مش هتروح"، و"لا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين"، و"مطلب واحد للجماهير قفل سفارة وطرد سفير"، و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"المقاومة مش إرهاب".

موقف تاريخي

ومن جانبه، أكد محمد السيد مجاهد، أمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في منع تهجير أهالي قطاع غزة حفاظًا على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.

ووصف "مجاهد" موقف الرئيس السيسي تجاه الضغوط الدولية لتهجير سكان غزة إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية إلى جانب جهوده المستمرة لوقف الحرب وفك الحصار عن غزة بـ" التاريخي والمشرف"، مشيرًا إلى أن الرئيس وضع العالم كله أمام مسئولياته في ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية ووقف الانتهاكات الصارخة بحق الأبرياء في غزة.

مسيرة حاشدة بالإسكندرية

مسيرة حاشدة بالإسكندرية