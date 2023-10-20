الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار شرط لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

جوتيريش
جوتيريش

 قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن هناك دعما كبيرا وإنسانيا للشعب في غزة، مؤكدا أن هذه ليست عملية إنسانية عادية، بل في منطقة حرب وهذا هو سبب المناشدة لوقف إطلاق النار، وذلك شرط لإيصال المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة.

إيصال المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عالمي في مدينة رفح المصرية، قبل قليل: "لا نريد عقابًا متكررًا للشعب الفلسطيني، أولًا بسبب الحرب وثانيا بسبب فقدان المساعدات الإنسانية"، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهل الأمور ويجعلها أكثر أمانا للجميع.

وتابع: "إنني أريد أن أعبر عن امتناني الخالص للشعب المصري وحكومة مصر، بكونها العمود الأساسي الذي سيوفر الأمل للشعب الفلسطيني لنقل الشاحنات الإنسانية، نأمل أن يكون هناك مستقبل ويوما ما سيكون هناك سلام وحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في سلام كبلدين بجانب بعضهما البعض".

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