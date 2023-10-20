"الكاثوليكية" بمصر: نجدد دعوتنا لتفعيل عملية سلام حقيقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تتابع الكنيسة الكاثوليكية بمصر وعلى رأسها الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة في مصر، تطور الأحداث المؤلمة والعنف المتزايد بالأراضي المقدسة.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية في بيان لها: “وإذا ندين استهداف المدنيين ومحيط مستشفى المعمداني في غزة، نجدد الكنيسة الكاثوليكية دعمها للدعوات الدولية العقلانية التي تسعى في طريق قيام المجتمع الدولي بالإضطلاع بمسؤولياته، وتفعيل عملية سلام حقيقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تقود إلى حل الدولتين، وبما يحقق الأمن والسلام في المنطقة”.

وأضاف البيان: “تؤكد الكنيسة على التحالف مع كل الأصوات التي تدعو لتغليب صوت السلام وروح الحوار، وإسكات الأسلحة، والإصغاء إلى صرخة السلام للفقراء والأطفال وجميع الشعوب، مؤكدة أن الحرب هزيمة لجميع الأطراف في نهاية المطاف، وفي ختام البيان، تلبي الكنيسة الكاثوليكية في مصر دعوة قداسة البابا فرنسيس لجعل يوم الجمعة 27 أكتوبر يومًا مخصصًا للصوم والصلاة والتوبة، لكي نطلب السلام لأيامنا والسلام في هذا العالم”.