تهدد الصحة العقلية والجسدية.. مخاطر الإفراط في تناول الطعام

اضطراب الشراهة في الطعام يعني الإفراط المستمر والقهري في تناول الطعام، في حين أن الإفراط في تناول الطعام في بعض الأحيان أمر طبيعي، فإن اضطراب الأكل مثل BED يمثل صراعًا يوميًا، يمكن أن تشعر بالإرهاق مما يؤثر على صحتك العقلية والعاطفية والجسدية.

الشراهة عند تناول الطعام تنطوي على استهلاك كميات كبيرة من الطعام خلال فترة قصيرة، وغالبًا ما يكون ذلك مصحوبًا بالشعور بعدم القدرة على التوقف، عادةً ما يظهر اضطراب الشراهة عند تناول الطعام في مرحلة المراهقة المتأخرة أو مرحلة البلوغ المبكر، أثناء الشراهة قد تأكل حتى عندما لا تشعر بالجوع وقد يستمر هذا إلى ما بعد نقطة الشبع، في بعض الحالات تحدث الشراهة بسرعة كبيرة لدرجة أنك نادرًا ما تلاحظ ما تتناوله أو تتذوقه.

خطر الإفراط في تناول الطعام

الإفراط في تناول الطعام يشكل تهديدًا مزدوجًا لصحة القلب، أولًا غالبًا ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، إن حمل الوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة لتطور حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول، وزيادة مستويات الدهون الثلاثية.

ثانيا عندما تنطوي الشراهة عند تناول الطعام على استهلاك الأطعمة السريعة غير الصحية مثل رقائق البطاطس أو الأطعمة المقلية أو الحلوى فإنها تعرض صحة القلب للخطر بسبب محتواها العالي من الدهون المتحولة والسكريات المضافة والصوديوم، هذه العناصر يمكن أن يكون لها آثار ضارة على نظام القلب والأوعية الدموية الخاص بك.

يمكنك التخلص من هذه الحالة عند ممارسة اليقظة الذهنية وهي ممارسة تتمحور حول ضبط إشارات جسدك والتوافق مع حالتك الحالية، تعمل هذه التقنية كأداة قوية في منع الإفراط في تناول الطعام من خلال تمكين الأفراد من التمييز عندما لا يشعرون بالجوع الحقيقي.