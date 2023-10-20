متطوع أمام معبر رفح: نُريد إدخال المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين

قال محمد راجح، أحد المتطوعين المتواجدين أمام معبر رفح، إنه على جميع المنظمات الحقوقية العالمية العمل للمساهمة في إدخال المساعدات إلى الأشقاء في غزة.

وأوضح: إن كل ما نطلبه هو إيقاف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، لافتًا إلى أن مصر دائمًا هي قلب العروبة النابض، وتقف سندًا مع القضية الفلسطينية، فهي أول الدول التي دعت لإدخال المساعدات، ورفضت مخطط الكيان الصهيوني بتهجير أهالي غزة قسريًا.

استعدادات معبر رفح لدخول المساعدات لفلسطين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مشاهد تُظهر اصطفاف قوافل المساعدات الطبية والإنسانية والغذائية المنتظرة للدخول إلى أهالي قطاع غزة من أمام معبر رفح الدولي من الجانب المصري.

وقال مصطفى عبدالفتاح، موفد "القاهرة الإخبارية"، إن جميع الاستعدادات تجري على قدم وساق أمام معبر رفح البري الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية، لافتًا إلى أن قوافل المساعدات تنتظر الدخول بعد الإعلان الرسمي لدخولها للأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى البدء بإجراءات تمهيدية للمؤتمر الصحفي المنتظر بعد قليل للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، للإعلان الرسمي لدخول المساعدات للأراضي الفلسطينية، موضحًا أن هناك اصطفافًا لعشرات الحافلات تقف أمام المعبر تستعد وتنتظر لحظة الإعلان لانطلاقها إلى قطاع غزة.