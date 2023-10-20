الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رغم الاتفاقيات.. وصول نحو 90 ألف لاجئ إلى إيطاليا من تونس

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

أعلنت السلطات الإيطالية، وصول 92844 لاجئًا غير نظامي قادمين من السواحل التونسية منذ بداية العام إلى 19 أكتوبر، رغم توقيع اتفاقيات تونسية أوروبية للحد من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وارتفع عدد اللاجئين غير النظاميين الذين وصلوا إلى إيطاليا بزيادة قدرها 330% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حسب تقرير نشرته  وكالة نوفا الإيطالية للأنبا، نقلًا عن بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية.

ومن بين هؤلاء، هناك 14،837 فقط من أصل تونسي، أي ما يعادل حوالي 10% من حوالي 140،006 لاجئا وصلوا إلى إيطاليا إجمالًا منذ بداية العام.

وأفاد التقرير، بأن نسبة اللاجئين غير النظاميين من الجنسية التونسية تزايدت، حيث تبلغ  حوالي 16%،  وقبل شهر كانت هذه النسبة أقل من 10%.

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