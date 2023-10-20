"لماذا لا يمكن أن تتوقف؟".. أيلون ماسك يطالب بوقف إطلاق النار فى فلسطين (فيديو)

نشر الملياردير إيلون ماسك، عبر حسابه على منصة إكس، “تويتر سابقا”، فيديو للاشتباكات التي حدثت في برلين على خلفية أعمال شغب أمس عقب الهجوم على المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وعلق ماسك على الفيديو بعبارة “لماذا لا يمكن أن تتوقف فقط؟”، وقف الإجرام الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين في فلسطين.

وكان المتحدث باسم نقابة شرطة برلين بنيامين جيندرو، قال إن 65 عنصرا من رجال الشرطة على الأقل أصيبوا في برلين الليلة الماضية عندما تحولت المسيرات المؤيدة للفلسطينيين إلى أعمال عنف.

وأضاف جيندرو على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي أكس، "في تجمعات مؤيدة للفلسطينيين، أصيب ما لا يقل عن 65 رجل شرطة نتيجة لإلقاء الحجارة والألعاب النارية والعنف الجسدي - وخلال يومين فقط بلغ هذا المؤشر، أكثر من 80 مصابا".