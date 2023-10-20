الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"لماذا لا يمكن أن تتوقف؟".. أيلون ماسك يطالب بوقف إطلاق النار فى فلسطين (فيديو)

أيلون ماسك
أيلون ماسك

نشر الملياردير إيلون ماسك، عبر حسابه على منصة إكس، “تويتر سابقا”، فيديو للاشتباكات التي حدثت في برلين على خلفية أعمال شغب أمس عقب الهجوم على المستشفى المعمداني  في قطاع غزة.

وعلق ماسك على الفيديو بعبارة “لماذا لا يمكن أن تتوقف فقط؟”، وقف الإجرام الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين في فلسطين.

وكان المتحدث باسم نقابة شرطة برلين بنيامين جيندرو، قال إن 65 عنصرا من رجال الشرطة على الأقل أصيبوا في برلين الليلة الماضية عندما تحولت المسيرات المؤيدة للفلسطينيين إلى أعمال عنف.

وأضاف جيندرو على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي أكس، "في تجمعات مؤيدة للفلسطينيين، أصيب ما لا يقل عن 65 رجل شرطة نتيجة لإلقاء الحجارة والألعاب النارية والعنف الجسدي - وخلال يومين فقط  بلغ هذا المؤشر، أكثر من 80 مصابا".

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

عاجل.. روسيا تتعهد بدعم كوريا الشمالية فى مواجهة الهيمنة الأمريكية

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

حركة فتح: مصر أصرت على إرسال المساعدات إلى بوابة رفح لنجدة الفلسطينيين

سفينة حربية أمريكية تعترض قذائف صاروخية أطلقت تجاهها من اليمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى