الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنك المركزي الأمريكي: معدل التضخم لا يزال مرتفعا للغاية

التضخم
التضخم

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في كلمته المرتقبة أمام نادي نيويورك الاقتصادي، اليوم الخميس، إن معدل التضخم في الولايات المتحدة لا يزال "مرتفعا للغاية" محذرا من احتمال الحاجة تشديد جديد للسياسة النقدية.

وأشار باول إلى أن المقاييس الأقصر أجلا للتضخم الأساسي خلال أغلب الشهور الثلاثة أو الستة الماضية أقل حاليا من 3%  لكنه حذر من أن هذه المقاييس الأقصر أجلا تكون متذبذبة غالبا.

وقال باول: "على أية حال مازال التضخم مرتفعا للغاية، وشهور قليلة من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما هو مطلوب  لبناء الثقة بأن التضخم يتراجع بشكل مستدام نحو هدفنا... لم نعرف حتى الآن إلى متى ستستمر  القراءات المنخفضة أو أين سيستقر التضخم خلال الفصول المقبلة".

وأضاف: "في حين من المحتمل أن يكون الطريق  مليء بالعثرات ويستغرق بعض الوقت، فإنني وزملائي  متحدين في التزامنا بخفض معدل التضخم بشكل دائم إلى 2%".

ووصف باول الموقف الحالي للسياسة النقدية بأنه "تقييدي"، مؤكدا رغبة مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي في استمرارها في هذا المسار حتى يثقوا في أن التضخم يتراجع باستمرار.

وأنهى رئيس مجلس الاحتياط حديثه بالقول إن هناك مجموعة من عوامل الغموض تعقد مهمة البنك المركزي الأمريكي لتحقيق التوازن بين مخاطر أن تكون السياسة النقدية بالغة التشدد ومخاطر أن تكون أقل تشددا مما يجب.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياط الاتحادي اجتماعه الدوري يومي 30 أكتوبر الحالي وأول نوفمبر المقبل لمراجعة السياسة النقدية، حيث تشير أغلب التوقعات إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

جيروم باول البنك المركزي نادي نيويورك الاقتصادي الولايات المتحدة بأول التضخم

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