أحمد أبو زيد: مؤتمر السلام تأكيد على دور مصر فى التوصل لحل الأزمة الفلسطينية

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مؤتمر السلام القادم، ينعقد في توقيت حرج، حيث يعتبر أول تحرك سياسي جماعي على مستوى دولي كبير للتعامل مع الأزمة الفلسطينية.

أضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "etc"، أن المشاركين في المؤتمر المقبل، هي دول فعالة، الأمر الذي سيزيد من قوة التصريحات ضد ما يحدث في غزة.

نوه "أبو زيد"، أن المؤتمر هو بريادة وقيادة مصرية ودعم والدور المصري التاريخ في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهو تأكيد علي دور الحكومة المصرية في التوصل لحل هذه الأزمة.

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المشهد مرتبك، وزيادة التطورات في غزة، وأن ما نراه حتى الآن من قتل وتدمير لقطاع غزة، وهذا يشير إلى أن إسرائيل لن تتراجع عن أهدافها.