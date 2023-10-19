السفير أحمد أبو زيد: هناك اتصالات لمحاولة إيجاد آلية لدخول المساعدات الإنسانية

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء بين وزير الخارجية سامح شكري مع السكرتير العام للأمم المتحدة، ووزير الخارجية البريطاني، من اللقاءات المهمة، والتي تساهم في البحث عن حل لما يحدث في غزة.

أضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "etc"، أن الهدف من هذ اللقاءات بحث سبل التعاون من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

نوه المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هناك اتصالات لمحاولة إيجاد آلية لدخول المساعدات الإنسانية، مشيرًا أن الأمين العام للأمم المتحدة حريص على عمل جولات بالمنطقة للوصول لحل لما يحدث في غزة.

أشار أبو زيد، أن هناك الكثير من الاتصالات من أجل النظر في كيفية إدخال المساعدات الإنسانية، ومن ضمنها عدد الشاحنات التي من المقرر أن تدخل، بالإضافة إلى تأمين دخولها.