أبوزيد: الأمم المتحدة المسئول الأول عن استقبال المساعدات الإنسانية داخل غزة

أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث بأسم وزارة الخارجية، أن الأمم المتحدة المسئول الأول عن استقبال المساعدات الإنسانية داخل غزة، بالإضافة إلى تأمين الشاحنات ووصول المساعدات لمستحقيها.

وأضاف أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "etc"، أن كل الأطراف متواجدة من أجل توصيل المساعدات لمن يستحقها.

وتابع، أن من ضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها، هو كفية تأمين خروج رعايا الدول الأخرى والعالقة في غزة، عن طريق معبر رفح، وسيكون هناك ترتيب مسبق لتأمين الرعايا وتسهيل السفر لبلادهم.