الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شباب التحالف الوطني يواصل اعتصامه أمام معبر رفح (فيديو)

التحالف الوطني
التحالف الوطني

اعتصم شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أمام بوابة معبر رفع لليوم الثاني على التوالي، في انتظار افتتاح المعبر لدخول مواد الإغاثة لقطاع غزة، رافعين شعار "مرابطون حتى الإغاثة".

وأعلن شباب التحالف الوطني تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وتنظيم وقفات تضامنية مع أشقائهم وافتراش الأرض أمام البوابات لحين فتح المعبر ودخول الإغاثات.

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متطوعو التحالف الوطنى من أمام معبر رفح: مُرابطون حتى توصيل المساعدات

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بمشاركة "الدستور".. قافلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى تصل معبر رفح

الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد على أرواح شهداء مستشفى المعمداني 

وقرر الرئيس  السيسي إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتز

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، بجانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

التحالف الوطني بوابة معبر رئيس السيسي يعلن حالة الحداد على أرواح شهداء مستشفى المعمداني قطاع غزة الشعب الفلسطيني

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